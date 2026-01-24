24 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 23:11

Il Via del Mare torna a sorridere: il Lecce blocca la Lazio e sale a +1 sulla Fiorentina

Dopo quattro sconfitte consecutive, lo 0-0 del Via del Mare consente ai giallorossi di allungare sui viola

La sfida tra Lecce Lazio termina senza reti: 0-0 al Via del Mare. Nessuna delle due squadre riesce a sbloccare la partita e portano a casa un punto a testa. Primo tempo dove è stata la squadra di Di Francesco a fare la partita per larghi tratti, senza però riuscire a creare pericoli in area. La Lazio copre la parte centrale, ma si fa sorprendere con due tiri dalla distanza: prima quello di Coulibaly, respinto bene da Provedel, poi la traversa clamorosa colpita da Ramadani. Nella ripresa i due allenatori provano a sbloccarla con i cambi, ma nessuno riesce a incidere e neanche con gli spazi nel finale riescono a trovare il gol.

Lo riporta il corrieredellosport.it

