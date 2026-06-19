Di Marzio rilancia la pista Mandas-Fiorentina: il portiere della Lazio è l'alternativa a De Gea
Secondo Gianluca Di Marzio, il club viola segue con attenzione il portiere biancoceleste: l'eventuale addio di De Gea potrebbe aprire uno scenario nuovo
A cura di Andrea Gemignani
20 giugno 2026 00:12
I viola si muovono sul mercato per i portieri. In caso di cessione di De Gea, visto l'ingaggio molto alto (intorno ai 4 milioni bonus compresi), la Fiorentina resta vigile su Mandas, così come il Bournemouth con cui ha giocato in prestito in questa stagione.
La cessione di Provedel, visto che il calciomercato della Lazio deve essere finanziato dalle uscite, non cambierà però il mercato di Mandas che potrebbe essere sacrificato con delle offerte importanti.
Lo riporta gianlucadimarzio.com