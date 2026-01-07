7 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 20:42

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Vanoli: “Dobbiamo guardare noi stessi. Kean è un top player, sta seguendo un programma di recupero”

Firenze, Stadio Franchi, 21.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

Redazione

7 Gennaio · 20:41

Aggiornamento: 7 Gennaio 2026 · 20:42

di

L'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre partita di Lazio Fiorentina

Alla vigilia della gara contro la Lazio, l’allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli è intervenuto ai microfoni di Dazn. Queste le su parole partendo dalla storia del piccolo Tommy, il piccolo tifoso viola che è stato ospitato di recente al Franchi:

“Tommy è il nostro eroe, ma un plauso va fatto anche ai genitori. Gli hanno insegnato che è bene perseverare in ciò che si crede, è ciò che sto cercando di fare io con la mia”.

Come sta la squadra?


“Dobbiamo guardare noi stessi. Eravamo in un periodo positivo, poi la sconfitta di Parma ci ha dato una bella bastonata. Ma dobbiamo restare concentrati su noi stessi perché abbiamo dei valori”.

Perché Piccoli al posto di Kean?


“Ho due attaccanti forti. Uno è un top player, Moise, che con la Cremonese ha giocato con delle infiltrazioni e nell’ultima settimana è stato assente. Abbiamo un programma di recupero per lui”.

