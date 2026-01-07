Vanoli: “Dobbiamo guardare noi stessi. Kean è un top player, sta seguendo un programma di recupero”

Alla vigilia della gara contro la Lazio, l’allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli è intervenuto ai microfoni di Dazn. Queste le su parole partendo dalla storia del piccolo Tommy, il piccolo tifoso viola che è stato ospitato di recente al Franchi:

“Tommy è il nostro eroe, ma un plauso va fatto anche ai genitori. Gli hanno insegnato che è bene perseverare in ciò che si crede, è ciò che sto cercando di fare io con la mia”.

Come sta la squadra?



“Dobbiamo guardare noi stessi. Eravamo in un periodo positivo, poi la sconfitta di Parma ci ha dato una bella bastonata. Ma dobbiamo restare concentrati su noi stessi perché abbiamo dei valori”.

Perché Piccoli al posto di Kean?



“Ho due attaccanti forti. Uno è un top player, Moise, che con la Cremonese ha giocato con delle infiltrazioni e nell’ultima settimana è stato assente. Abbiamo un programma di recupero per lui”.