Hernanes: "Gudmundsson si butta, non si può fischiare un rigore del genere perché non è calcio"

L'ex centrocampista di Inter, Lazio e Juventus è intervenuto per criticare il rigore dato ai viola ieri sera

A Dazn nel post partita del match di ieri sera tra Fiorentina e Lazio è intervenuto l'ex centrocampista tra le altre proprio dei biancocelesti per commentare il rigore dato ai viola: "Gudmundsson si butta, non è rigore e Sozza aveva fatto bene a non fischiare perché è un tuffo, quindi non capisco perché sia intervenuto il VAR. Sono dinamiche che non hanno senso e che mi fanno dire che il calcio è cambiato e ha perso tanto. Pure il rigore su Zaccagni, per me non è calcio, questi episodi mi disturbano e sto pensando di non parlare più dell'arbitraggio."