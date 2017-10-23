La Fiorentina dà la scossa, il Benevento esonera Baroni, in panchina al suo posto De Zerbi
Scossa dopo la sconfitta della Fiorentina. Il Benevento ha esonerato Marco Baroni nonostante il tecnico toscano abbia diretto l'allenamento di questa mattina. Insieme al tecnico è stato interrotto anc...
A cura di Redazione Labaroviola
23 ottobre 2017 19:57
Scossa dopo la sconfitta della Fiorentina. Il Benevento ha esonerato Marco Baroni nonostante il tecnico toscano abbia diretto l'allenamento di questa mattina. Insieme al tecnico è stato interrotto anche il rapporto con il D.s. Di Somma. Il nuovo allenatore del sodalizio giallorosso è Roberto De Zerbi, ex tecnico di Foggia e Palermo.