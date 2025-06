Baroni libera la panchina per Sarri, Secondo TMW la Fiorentina guarda interessata.

Adesso è ufficiale: Marco Baroni non è più l’allenatore della Lazio. Ad annunciarlo è stato lo stesso club biancoceleste con il seguente comunicato:

“La S.S. Lazio ringrazia Marco Baroni per la professionalità e l’impegno dimostrati alla guida della Prima Squadra. La Società augura al tecnico le migliori fortune professionali. Grazie Mister”.

Alla Lazio solo una stagione.

Marco Baroni lascia dunque la Lazio, con il club biancoceleste che nel comunicato non ha reso note le modalità di separazione, anche se si tratta di risoluzione del contratto, dopo una sola stagione nella quale i capitolini erano partiti molto bene salvo poi chiudere non centrando gli obiettivi prefissati a inizio stagione. La Lazio è infatti arrivata settima in classifica, agganciata, e superata a causa degli scontri diretti dalla Fiorentina, non qualificandosi per nessuna coppa europea nella prossima stagione.

In Europa League il tecnico, insieme alla sua squadra, era stato capace di vincere la fase campionato, arrivando primo su trentasei squadre, ma ai quarti di finale i biancocelesti sono stati eliminati dal Bodo Glimt, perdendo 2-0 la gara di andata in Norvegia e uscendo ai calci di rigore dopo il 3-1 dopo i tempi supplementari. Adesso per Baroni si potrebbero aprire le porte della Fiorentina, con il club viola che lo ha messo nel mirino insieme ad altri allenatori.