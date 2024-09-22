Baroni: "Per noi oggi un test importante perchè è una partita complicata, serve compattezza tra i reparti"

Il mister della Lazio Marco Baroni ha parlato prima di Fiorentina-Lazio ai microfoni di Dazn, queste le sue parole: "Noi abbiamo bisogno ogni gara di un test importante per verificare il lavoro, è una...

Il mister della Lazio Marco Baroni ha parlato prima di Fiorentina-Lazio ai microfoni di Dazn, queste le sue parole: "Noi abbiamo bisogno ogni gara di un test importante per verificare il lavoro, è una partita complicata e lo sappiamo, dobbiamo trovare l’identità che è il punto di partenza. Noi dobbiamo essere compatti e avere distanze perché abbiamo molti uomini offensivi e a me piace, l’ho proposto alla squadra che l’ha recepita bene e per trovare equilibrio serve compattezza.

Nella vita non si conosce il percorso, però la bellezza è la capacità di preservare e le determinazione sono sempre buoni compagni, per me in questo momento la Lazio è il massimo"

NZOLA SEGNA ALLO SCADERE

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