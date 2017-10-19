Parla il papà di Baroni: "Siamo tutti tifosi viola in famiglia, spero solo sia una bella partita..."

Parla così Enio Baroni, padre del tecnico di Tavarnuzze Marco Baroni del Benevento, queste le sue parole: “Il suo figliolo non vorrà mica iniziare a fare punti contro di noi?», si sente mormorare con...

Parla così Enio Baroni, padre del tecnico di Tavarnuzze Marco Baroni del Benevento, queste le sue parole: “Il suo figliolo non vorrà mica iniziare a fare punti contro di noi?», si sente mormorare con accento tipico di queste parti. «Non sapete quante volte me l’hanno chiesto in questi giorni qui in paese. In famiglia siamo tutti tifosi viola, anche Marco lo è sempre stato. Solitamente ci raduniamo a casa sua, a Vallombrosina, e guardiamo le partite con figli e nipoti. Diciamo che oggi un punto farebbe più comodo a lui che a Pioli. Spero che comunque sia una bella partita».

Corriere fiorentino