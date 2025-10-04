Baroni sbotta con i giornalisti in conferenza dopo Lazio-Torino: “Voi non mi conoscete, non avete rispetto”

Dopo Lazio–Torino, Baroni protesta per atteggiamenti irrispettosi dei cronisti e interrompe la conferenza stampa prima del previsto.

Clima teso nel dopogara di Lazio–Torino: la conferenza stampa di Marco Baroni è stata segnata da un duro confronto con alcuni cronisti. Durante la conferenza stampa, un confronto tra due giornalisti ha fatto salire i toni. Il tecnico granata, visibilmente infastidito, ha dichiarato: “Scusatemi, ma vedere qualcuno ridere mentre si parla di calcio non è rispettoso. Mi distrae, mi toglie concentrazione.". I due giornalisti hanno proseguito nella discussione accesa, per calmare la situazione sono intervenuti degli steward. Baroni, irritato per il clima, ha ribadito più volte: “Così mancate di rispetto a me, ai colleghi e alla categoria". A quel punto, Baroni ha abbandonato la sala stampa, decretando la chiusura anticipata della conferenza.