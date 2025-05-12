Il Messaggero scrive: "La Fiorentina sta corteggiando di nascosto Baroni, può lasciare la Lazio"

A fine campionato potrebbero cambiare tantissime panchine in serie A, ne parla il quotidiano romano citando anche Baroni in chiave Fiorentina

Questa mattina Il Messaggero ha parlato del futuro di Baroni, attualmente allenatore della Lazio, questo quanto scrive il quotidiano romano:

"Marco Baroni nonostante un altro anno di contratto con la Lazio (scadenza 2026) sarebbe corteggiato di nascosto dalla Fiorentina, sebbene abbia appena prolungato il contratto di Raffaele Palladino. Ci sarà un vortice di cambi sulle panchine di Serie A. Il tecnico toscano potrebbe sfruttare i gradimenti e i risultati ottenuti per raddoppiare il suo stipendio in biancoceleste (1 milione) con un rinnovo di contratto. Il suo futuro alla Lazio è legato ai risultati che verranno raggiunti questa stagione con la squadra ancora in corsa per tutti gli obiettivi"