PAGELLE FIORENTINA: DISASTRO VALDEPENAS, ATTA PREDICA NEL DESERTO. NDOUR INESISTENTE

Le pagelle dei giocatori della Fiorentina nella gara contro il Torino, i voti viola

De Gea 6,5 La parata che fa sul grande tiro di Mandragora è fondamentale perchè quel tiro è indirizzato all'angolino ed il portiere spagnolo non l'ha nemmeno vista troppo bene perchè era tra mille gambe.

Joao Mario 6 Giocatore solido, tiene bene la posizione, bravo quando avanza con delle buone avanzate ma le cosa migliore della sua partita è l'ordine e l'efficacia tattica

Dragusin 5,5 Un grande passo avanti rispetto alle prime due partite di campionato dove ne avevano combinate di cotte e di crude. Tiene bene le distanze con Viery, cerca di essere pulito e ordinato

Viery 5,5 Il brasiliano all'esordio da titolare con la maglia della Fiorentina, fino ora il miglior compagno di reparto di Dragusin. Ha coraggio, tiene bene la linea e sa leggere le offensive. Chiaramente deve crescere tanto, come quando prova un tacco al 92, fuori luogo

Valdepenas 5 Non sa leggere le palle alte, il secondo gol del Torino è anche una sua grande responsabilità perchè sbaglia l'aggancio. In fase difensiva legge male diverse situazioni

Fagioli 5 Non inventa, non fa filtro, il centrocampo gira male. Le idee sono poche e confuse, anche per colpa di un gioco inesistente

Oulai 6 Pochi minuti in campo, solo la prima parte del primo tempo, poi si fa male. Speriamo non sia nulla di grave

Brescianini 5 Esce dopo soli 45 minuti, il suo primo tempo è da dimenticare. Fatica a trovare posizioni e spazi

Mastantuono 5 Dopo pochi secondi ha la grande palla del vantaggio ma il portiere del Torino fa una grande parata. Poi sparisce, ma senza gioco è dura, ed i giocatori offensivi non si vedono

Njie 6 Si presenta discretamente con qualche buona incursione, all'esordio assoluto con la maglia della Fiorentina. Poi cala con il passare dei minuti ma paga anche lui il gioco in balia del Torino

Pellegrino 7 Ha il coraggio di tirare da lontano e segna, una scelta non scontata dato che si trattava di un contropiede 4 contro 3, ed ha avuto ragione lui. Gioca tanti palloni, cerca di far salire la squadra giocando di sponda. Una cosa va detto chiaramente: se si gioca in ripartenza lui non è il centravanti dalle caratteristiche giuste

Ndour 5 Pascola in mezzo al campo senza trovare mai uno spunto e gli spazi giusti

Gnonto 6 Molto vivace, si fa fa vedere, scatta, crossa diverse volte ma mai preciso. Cala con il passare dei minuti

Atta 6,5 Accende la luce in diverse circostanze ma predica nel deserto

Beto 6 Si sposa molto meglio con lo stile di gioco della squadra, corre e scatta appena ne ha la possibilità e dopo pochi secondi di gioco si fa vedere con una rovesciata. Poi anche lui, non riceva più mezzo pallone