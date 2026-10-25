PAGELLE FIORENTINA: JIMENEZ MERAVIGLIOSO, VALDEPENAS SBAGLIA TROPPO, DE GEA SI RISCATTA, GNONTO SPRECA

Le pagelle dei giocatori della Fiorentina che sono scesi in campo a San Siro per la partita contro l'Inter

De Gea 7 Nel primo tempo grande parata sul colpo di testa di Pio Esposito, la palla era indirizzata all'angolino e il portiere viola è andato a togliere la palla dalla rete. Ad inizio secondo tempo è ben posizionato sul tiro centrale ma potente di Thuram

Jimenez 7 Fischiato da tutto lo stadio, gli hanno cantato di tutto, augurato la morte. Lui ha reagito facendo una partita pazzesca segnando un da vedere e rivedere. Senza senso il suo cambo

Dragusin 7 Gioca una grande partita, non si fa mai sorprendere, legge bene ogni possibile pericolo, sa cosa fare sempre, quando giocare lungo e quando giocare corto, idem per gli interventi

Pongracic 6,5 Gioca una buonissima partita, non concede metri a Thuram, lo affronta con coraggio, sempre con grande attenzione anche con la palla al piede. Esce per infortunio

Valdepenas 5 Troppo timido, Vanoli gli chiede di giocare con più coraggio, a volte gioca male la palla quando è in possesso. In fase difensiva è impacciato e fa il fallo da rigore su Thuram

Fagioli 5,5 La cosa positiva è che è sempre al centro del gioco, non si nasconde mai, si va sempre a prendere la palla. La cosa negativa è che perde tanti palloni e sbaglia più passaggi del solito, serviva più coraggio. Anche lui può fare meglio sul gol

Ndour 6 Il solito lavoro che non si vede molto ma che c'è in fase di interdizione, fisicamente molto utile, cerca di proporsi sempre molto bene ma è troppo lento quando è in possesso

Brescianini 6 Fa la partita che avrebbe dovuto fare: seconde palle, lotta, interdizione, sporca passaggi e fraseggio Inter. Anche lui dentro

Mastantuono 6 L'argentino è il giocatore che alza il livello della manovra, quando è in possesso accade sempre qualcosa di propositivo. Gioca troppo lontano dalla porta per poter essere pericoloso. Bravo anche in fase di recupero con alcune ottimi recuperi. Sostituzione senza senso anche la sua

Njie 5,5 Ha la gamba e la velocità per mettere in difficoltà Bisseck e talvolta ci riesce anche ma manca sempre nella finalizzazione e nell'ultimo passaggio

Pellegrino 5,5 Quando deve lottare e proteggere la palla è molto bravo e combattivo, quando però deve concludere a rete ed essere pericoloso è molto lento e impacciato. Come ad inizio secondo tempo quando, imbeccato da Mastantuono, ci mette una vita per girarsi e tirare

Viery 5,5 Entra la posto di Pongracic infortunato, non ha l'approccio dei migliori perchè soffre Thuram e rischia anche il rigore, poi con il passare dei minuti prende le misure

Dodò 6 Entra ed ha il compito di affrontare in velocità Bonny, ha la freschezza per farlo

Gnonto 5,5 Entra al posto di Mastantuono, ha sui piede la palla dello 0-2 ma tira tropo centrale

Beto 5 Dopo un grande stop, perde la palla che porta al gol del pareggio dell'Inter