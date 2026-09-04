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Torreira si prende la scena: gol e assist, un vero show con il Galatasaray

Torreira migliore in campo nella partita odierna

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 settembre 2026 22:48
Torreira si prende la scena: gol e assist, un vero show con il Galatasaray -
Lucas Torreira
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Serata da protagonista per Lucas Torreira, decisivo nel successo del Galatasaray. Il centrocampista uruguaiano ha servito l’assist per il gol di Osimhen e ha poi trovato anche la rete personale al 71’. Una prestazione completa e di grande personalità, con Torreira ancora una volta fondamentale per la squadra turca. Il giocatore era accostato alla Fiorentina

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