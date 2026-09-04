Torreira si prende la scena: gol e assist, un vero show con il Galatasaray

Torreira migliore in campo nella partita odierna

Serata da protagonista per Lucas Torreira, decisivo nel successo del Galatasaray. Il centrocampista uruguaiano ha servito l’assist per il gol di Osimhen e ha poi trovato anche la rete personale al 71’. Una prestazione completa e di grande personalità, con Torreira ancora una volta fondamentale per la squadra turca. Il giocatore era accostato alla Fiorentina