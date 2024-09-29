Baroni non ci sta: "Ci mancano dei punti e la sconfitta contro la Fiorentina è stata fondamentale"

Il tecnico dei biancocelesti è tornato a parlare della sconfitta subita al Franchi nel post partita di Torino-Lazio

Marco Baroni ha parlato nel post partita di Torino-Lazio, tornando anche sulla sconfitta subita dai biancocelesti al Franchi contro la Fiorentina. Queste le sue parole riportate da TMW:

"Abbiamo fatto benissimo anche in fase difensiva, a volte prendiamo gol anche senza che gli altri facciano azioni. Come prestazioni ci mancano punti, Firenze è stata fondamentale: preferisco perdere con una bella prestazione che vincere con brutta prestazione. L'abbiamo analizzata, poi abbiamo vinto in Europa e a Torino in un campo complicato, che per caratteristiche è squadra fisica e ci avrebbero messo nelle condizioni di fare una gara che noi non facciamo di solito. Faccio i complimenti ai miei, sapevo che secondo tempo sarebbe stato diverso e abbiamo risposto bene a livello mentale"

Se le partite finissero al 45esimo la Fiorentina sarebbe ultima in Serie A con un solo punto fatto

https://www.labaroviola.com/se-le-partite-finissero-al-45esimo-la-fiorentina-sarebbe-ultima-in-serie-a-con-un-solo-punto-fatto/270031/