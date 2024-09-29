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Se le partite finissero al 45esimo la Fiorentina sarebbe ultima in Serie A con un solo punto fatto

In casa Fiorentina c'è un problema con gli approcci alle gare, infatti la Fiorentina nei primi 45 minuti ha subito 9 goal in tutte le competizioni, segnandone solo 4. Se le partite finissero al 45esim...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 settembre 2024 13:04
Se le partite finissero al 45esimo la Fiorentina sarebbe ultima in Serie A con un solo punto fatto - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 22.09.2024, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 22.09.2024, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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In casa Fiorentina c'è un problema con gli approcci alle gare, infatti la Fiorentina nei primi 45 minuti ha subito 9 goal in tutte le competizioni, segnandone solo 4. Se le partite finissero al 45esimo la Fiorentina sarebbe ultima in Serie A ed eliminata dalla Conference League per mano del Puskas Akademia.

Ovviamente le partite durano 90 minuti e la Fiorentina nella seconda metà di gara è stata  brava a rimediare la situazione, ma spesso è entrata in partita con un approccio troppe molle e ha facilmente concesso il fianco all'avversario di turno, e le reazione è arrivata solo dopo aver preso gli schiaffoni. Infatti 2 dei 4 goal segnati dalla Fiorentina nei primi tempi sono arrivati nei minuti di recupero con i viola sotto di 2 reti, un aspetto dunque sul quale Palladino dovrà lavorare perché non è per niente facile portare a casa i 3 punti se parti sempre in svantaggio, ed il fatto che la Fiorentina ha vinto solo 1 partita lo dimostra.

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