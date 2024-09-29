Se le partite finissero al 45esimo la Fiorentina sarebbe ultima in Serie A con un solo punto fatto

In casa Fiorentina c'è un problema con gli approcci alle gare, infatti la Fiorentina nei primi 45 minuti ha subito 9 goal in tutte le competizioni, segnandone solo 4. Se le partite finissero al 45esim...

In casa Fiorentina c'è un problema con gli approcci alle gare, infatti la Fiorentina nei primi 45 minuti ha subito 9 goal in tutte le competizioni, segnandone solo 4. Se le partite finissero al 45esimo la Fiorentina sarebbe ultima in Serie A ed eliminata dalla Conference League per mano del Puskas Akademia.

Ovviamente le partite durano 90 minuti e la Fiorentina nella seconda metà di gara è stata brava a rimediare la situazione, ma spesso è entrata in partita con un approccio troppe molle e ha facilmente concesso il fianco all'avversario di turno, e le reazione è arrivata solo dopo aver preso gli schiaffoni. Infatti 2 dei 4 goal segnati dalla Fiorentina nei primi tempi sono arrivati nei minuti di recupero con i viola sotto di 2 reti, un aspetto dunque sul quale Palladino dovrà lavorare perché non è per niente facile portare a casa i 3 punti se parti sempre in svantaggio, ed il fatto che la Fiorentina ha vinto solo 1 partita lo dimostra.

LE PAROLE DI GILARDINO

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