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Il Mattino: trema la panchina di Baroni a Benevento, ma la salvezza è ancora possibile

L'edizione odierna de Il Mattino fa il punto della situazione per quanto riguarda il Benevento, ancora fermo a quota 0 punti in classifica dopo le prime otto giornate di campionato. Vacilla la fiducia...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 ottobre 2017 12:55
Il Mattino: trema la panchina di Baroni a Benevento, ma la salvezza è ancora possibile -
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L'edizione odierna de Il Mattino fa il punto della situazione per quanto riguarda il Benevento, ancora fermo a quota 0 punti in classifica dopo le prime otto giornate di campionato. Vacilla la fiducia per l’allenatore Marco Baroni, ma per molti la salvezza è possibile. La sconfitta contro l’Hellas è stata dura da metabolizzare, ma per tornare a sperare nella permanenza in Serie A è necessario battere la Fiorentina allo stadio Vigorito.

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