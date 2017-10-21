Il Mattino: trema la panchina di Baroni a Benevento, ma la salvezza è ancora possibile

L'edizione odierna de Il Mattino fa il punto della situazione per quanto riguarda il Benevento, ancora fermo a quota 0 punti in classifica dopo le prime otto giornate di campionato. Vacilla la fiducia...

L'edizione odierna de Il Mattino fa il punto della situazione per quanto riguarda il Benevento, ancora fermo a quota 0 punti in classifica dopo le prime otto giornate di campionato. Vacilla la fiducia per l’allenatore Marco Baroni, ma per molti la salvezza è possibile. La sconfitta contro l’Hellas è stata dura da metabolizzare, ma per tornare a sperare nella permanenza in Serie A è necessario battere la Fiorentina allo stadio Vigorito.