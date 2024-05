Oggi c’è Baroni come avversario, un cuore viola. Sicuro sogna una Fiorentina tutta sua 

Anche l’incrocio degli allenatori, appunto Vincenzo Italiano , il viola, e il tecnico gialloblù, Marco Baroni, contribuisce bene a raccontare la domenica da gemelli-diversi di Verona e Fiorentina. Italiano in gialloblù è stato il cervello e la mente della squadra. L’allenatore in campo di quelle stagioni in cui il Verona si divertiva a mettere il bastone fra le ruote a qualsiasi tipo di avversario. Centrocampista tattico, l’Italiano calciatore (veronese) si confronterà oggi con la fiorentinità di Baroni. Cuore viola, ex viola, tecnico che ha la Fiorentina (e sicuramente ne sogna una tutta sua) come punto di riferimento della sua carriera, Marco ha il dovere di salvare il Verona e sa che proprio battendo la squadra che segue e ama, potranno arrivare punti pesantissimi. Lo scrive La Nazione.