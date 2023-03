Baroni: “La sconfitta del Verona non l’ho nemmeno guardata. Tornare a Firenze un’emozione”

Marco Baroni ha così parlato in sala stampa al termine di Fiorentina-Lecce: “Questo è un momento in cui la squadra paga tutto a caro prezzo, ma io sono strafiducioso perché la squadra c’è sotto tutti i punti di vista. Io se riguardo la squadra non ha mai mancato di prestazione, è accesa nelle gambe. Come i momenti positivi ti portano fiducia dobbiamo essere bravi a togliere questo peso del gol. La squadra non può mollare, perché non la faccio mollare dal punto di vista della convinzione. Oggi la squadra ha tenuto campo ed è stata aggressiva. Sbagliamo il gesto tecnico, è lì dentro, è la fiducia che ci crea quelle condizioni.

Ora stacchiamo due giorni, poi qualche ragazzo ha il premio della Nazionale, questo fa piacere a tutti. La squadra in allenamento va forte, qui siamo entrati nella metà campo della Fiorentina. Sarebbe un errore che questa squadra ora andasse nella preoccupazione.

Per Falcone siamo contenti, conoscevamo le sue qualità ci siamo inseriti nel portarlo con noi perché non aveva giocato moltissimo. È un premio per lui ma anche per la squadra. I nostri tifosi sono straordinari, sanno benissimo che il nostro campionato era anche dentro le nostre difficoltà, lì nel nostro stadio ci giocheremo le chance.

Sapere il risultato prima di Samp-Verona potrebbe aver tranquillizzato la squadra? Io la classifica non la vedo, il campionato è difficilissimo, questo campionato è pericoloso, passa da noi non dagli altri. Abbiamo bisogno di lavoro e di prestazioni e convinzioni. Ho esordito qui a Firenze, la Fiorentina mi ha dato la possibilità del sogno della vita, c’è sempre una riconoscenza ed è sempre un’emozione. Chiaramente c’è il dispiacere della sconfitta ma oggi sono comunque convinto che la squadra verrà fuori perché ha le energie fisiche e mentali”.

LEGGI ANCHE, ITALIANO: “SVOLTA A VERONA. CABRAL TROPPO STANCO PER GIOCARE, CASTROVILLI CON LA FEBBRE. FINALMENTE DODÒ”