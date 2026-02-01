1 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 19:25

Baroni: “Spero di recuperare qualcuno per la Fiorentina: sappiamo che sarà una partita molto importante”

Le parole dell'allenatore del Torino Marco Baroni al termine della vittoria odierna contro il Lecce e prossimo avversario della Fiorentina

Visibilmente soddisfatto al termine della partita vinta dal Torino contro il Lecce, Marco Baroni ha parlato ai microfoni di Dazn nel postpartita del match.
L’allenatore del Toro sfiderà la Fiorentina e dovrà fare a meno di Vlasic e Prati ammoniti durante il match contro il Lecce, erano entrambi in diffida.

“La squadra ha fatto la gara che doveva fare, intelligente e di equilibrio. E’ mancato solo riuscire a chiuderla. Abbiamo fatto la partita che volevamo”.

Sulla prossima sfida contro la Fiorentina:
“Sarà un passaggio importante la gara con la Fiorentina, lo sappiamo. Spero di recuperare qualcuno, per Firenze c’è qualche spiraglio. Ma ci saranno altri ragazzi che andranno in campo per sostituire due giocatori importanti. Mi è piaciuto Prati per come è entrato, ma i sostituti saranno pronti”

