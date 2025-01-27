Gazzetta: “Meglio di un’aspirina, la Lazio cura ancora una volta una Fiorentina malata”

Ieri riscoperta la vittoria che mancava dall'8 dicembre

Meglio di un’aspirina. Per la seconda volta la Fiorentina malata trova la medicina giusta nella sfida con la Lazio. All'andata ottenne il primo successo dopo un inizio con 3 punti in 4 giornate. E ieri ha riscoperto la vittoria che mancava dall'8 dicembre e che con un tremebondo finale ha messo in discussione.

La Lazio, colpita due volte e quasi affondata nel primo tempo, non aveva mai tirato in porta fino al 92', poi ha segnato e colpito un palo clamoroso, ma deve accettare il verdetto: quarto k.o. negli ultimi dieci turni e il dubbio legato alle scelte del suo allenatore, che, rispetto al solito, non ha fatto turnover dopo l'impegno europeo schierando otto undicesimi della formazione titolare di giovedì.

Palladino ha nuovamente sorpreso Baroni dal punto di vista tattico e la chiave della sfida è proprio qui. Se all'andata aveva schierato per la prima volta la difesa a quattro, ieri ha disegnato un 4-4-2 molto intelligente e ben eseguito nelle due fasi. L'intento difensivo era la chiusura delle corsie laterali, ossia la zona di campo in cui la Lazio costruisce solitamente il gioco e dove semina per raccogliere le vittorie. Folorunsho a destra e Beltran a sinistra sono sempre stati molto attenti a coprire le discese dei terzini e a raddoppiare sulle ali. Gudmundsson, invece, stazionava vicino a Kean per sfruttare gli spazi in ripartenza. Quando il possesso era viola, Dodo e Gosens si sovrapponevano agli esterni di centrocampo creando superiorità numerica e andando al cross. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/palladino-ho-letto-troppe-falsita-hanno-fatto-male-sbagliato-nel-secondo-tempo-a-difenderci-soltanto/286302/