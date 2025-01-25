Lazio-Fiorentina: Baroni corto in difesa, per Palladino out Colpani e Cataldi, spazio a Sottil e Mandragora

Il mister viola orientato a confermare il 4231, probabile turno di riposo per Comuzzo, al centro della difesa si dovrebbe rivedere Pongracic

Domani sera lo Stadio Olimpico di Roma sarà teatro dell'importantissima sfida tra Lazio e Fiorentina, un match cruciale per entrambe le squadre che arrivano all'appuntamento in maniera diametralmente opposta. I biancocelesti sulle ali dell'entusiasmo per gli ottimi risultati conseguiti nelle ultime settimane, i viola desiderosi di ripartire dopo un inaspettato filotto negativo . Baroni e Palladino, i due tecnici, stanno valutando con attenzione le scelte di formazione per schierare i loro migliori uomini in campo, al netto di qualche assenza di troppo per entrambe le squadre.

In casa biancoceleste, Nuno Tavares out dopo il problema in Europa League, viene sostituito a sinistra da Pellegrini. A destra gioca Marusic. Davanti non si cambia con Castellanos rifornito da Isaksen, Dia e Zaccagni.

In casa Fiorentina, Colpani fuori per una botta alla caviglia: Sottil dovrebbe giocare sulla trequarti con Gudmundsson e Folorunsho alle spalle di Kean. In mediana anche Cataldi è out. Mandragora affiancherà nuovamente Adli.

Queste le probabili formazioni:

LAZIO (4-2-3-1,): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora; Gudmundsson, Folorunsho, Sottil; Kean. All. Palladino

Lo riporta alfredopedulla.com

Il Bologna pareggia ad Empoli e supera la Fiorentina, viola all’Olimpico gara da non fallire

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