Baroni: "Per tratti abbiamo dominato il gioco ma dopo il 2-0 ci siamo sciolti. Gli alibi.."
Ai microfoni di Rai Sport ha parlato il tecnico del Benevento Marco Baroni. Queste le sue parole..
A cura di Redazione Labaroviola
22 ottobre 2017 17:45
Ai microfoni di Rai Sport ha parlato il tecnico del Benevento Marco Baroni. Queste le sue parole: "In questo momento stiamo vivendo delle difficoltà concrete. Abbiamo dei giocatori per noi fondamentali fuori che dobbiamo assolutamente recuperare. Questo non è un alibi, ovvio. Anche oggi la squadra non ha fatto male finché è stata in partita. Stavamo comandando anche il gioco per dei tratti, poi al secondo gol abbiamo rivisto tutte le difficoltà".