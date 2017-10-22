Baroni: "Per tratti abbiamo dominato il gioco ma dopo il 2-0 ci siamo sciolti. Gli alibi.."

Ai microfoni di Rai Sport ha parlato il tecnico del Benevento Marco Baroni. Queste le sue parole..

Ai microfoni di Rai Sport ha parlato il tecnico del Benevento Marco Baroni. Queste le sue parole: "In questo momento stiamo vivendo delle difficoltà concrete. Abbiamo dei giocatori per noi fondamentali fuori che dobbiamo assolutamente recuperare. Questo non è un alibi, ovvio. Anche oggi la squadra non ha fatto male finché è stata in partita. Stavamo comandando anche il gioco per dei tratti, poi al secondo gol abbiamo rivisto tutte le difficoltà".