Nazione: “Fiorentina forte su Baroni, i viola puntano a discutere per 15 milioni. Ma occhio alla concorrenza”

Il gioiello argentino ha una clausola da 25 milioni

La Fiorentina si è infatti mossa con forza sul fantasista argentino classe 2009 Giovanni Baroni del Talleres, uno dei talenti più seguiti del Sudamerica. Sul giocatore pesa (oltre che la concorrenza di Chelsea e Borussia Dortmund) una clausola da 25 milioni che il club viola proverà a ridiscutere attorno ai 15. Ma è soprattutto in attacco che la nuova filosofia appare evidente. Lo scrive La Nazione.