Baroni, lettera aperta al Benevento: ''Fiero di avervi guidati, io ho sempre creduto nella salvezza della squadra"

Lettera aperta, pubblicata dal sito del Benevento, per l'ormai ex tecnico Baroni: "Voglio ringraziare sentitamente il presidente Vigorito per avermi scelto, e sostenuto, sia professionalmente che uman...

Lettera aperta, pubblicata dal sito del Benevento, per l'ormai ex tecnico Baroni: "Voglio ringraziare sentitamente il presidente Vigorito per avermi scelto, e sostenuto, sia professionalmente che umanamente nella mia avventura alla guida del Benevento Calcio. Un valore, il Suo, che porterò con me ancor più dei risultati e traguardi sportivi che abbiamo raggiunto insieme. Ringrazio inoltre, unitamente a tutto il mio staff, tutta la società del Benevento Calcio, in ogni suo componente, e i cittadini e i tifosi del Benevento, uno a uno, che ci hanno aiutato, sostenuto, sospinto: la vostra voce è stato il nostro vento, il vostro entusiasmo la nostra stella polare; non si può creare un’atmosfera straordinaria e coinvolgente come quella realizzata allo stadio Ciro Vigorito se non si possiede collettivamente un sentimento, una storia, se non si appartiene a una terra di cui mi sono sentito parte integrante, il Sannio, che perpetua la sua bellezza attraverso il suo popolo. Auguro al Benevento di raggiungere la salvezza obiettivo nel quale ho sempre creduto fermamente. Grazie ancora a tutti, di cuore. Mister Baroni".