Baroni: "La Fiorentina ci ha attaccato 3 volte e 2 volte abbiamo fatto gol. Voglio il tempo effettivo"

Marco Baroni ha risposto alle domande dei giornalisti in sala stampa dopo la sconfitta contro la Fiorentina in casa

Marco Baroni, allenatore della Lazio, ha parlato dopo la sconfitta contro la Fiorentina in sala stampa, queste le sue parole:

"Abbiamo perso perchè abbiamo concesso due gol facili, quando la partita si mette cosi non è facile, preso due gol in pochi minuti. Il secondo tempo della squadra è stato incredibile sotto tutti gli aspetti, giocare sempre nella metà campo avversaria è stato da grandi, non abbiamo messo ritmo nel primo tempo e questo ci ha penalizzato.

Rovella non ha giocato perchè ieri non si è allenato per un problema. Oggi la squadra è stata lenta nella manovra, noi non possiamo fare un calcio lento, l'ho già detto. Sono stato espulso ed ho sbagliato, ma io parlavo del tempo, la gente vuole che si giochi a pallone, la gente vuole che si giochi a pallone, il tempo effettivo è un qualcosa che va messo senza ombra di dubbio per migliorare il sistema.

Sono io il responsabile delle prestazioni dei ragazzi, Pellegrini è uscito tra i fischi ma sta dando tutto. Non vedo l'ora di essere a domani, parlare con la squadra perchè questo è un gruppo che va rafforzata. Stiamo facendo un percorso che ha bisogno di essere migliorato nella mentalità, dobbiamo migliorare insieme, io e la squadra, mi tengo il gioco e la prestazione dei ragazzi. La squadra non è uscita dalla partita per nervosismo, non siamo usciti dalla gara e questo è stato importantissimo. Noi non possiamo gioca sotto ritmo e quando succede si spegna la testa. La Fiorentina è scesa tre volte e due volte ha fatto gol.

LE PAROLE DI BELTRAN DOPO LA VITTORIA

https://www.labaroviola.com/beltran-lunico-modo-per-vincere-era-giocare-uniti-mi-sacrifico-volentieri-per-la-fiorentina/286300/