Nazione: “La Fiorentina piomba su Baroni del Talleres ma servono almeno 15 milioni per prenderlo”

Per le corsie esterne viola anche su Bjerkebo e Önal

Sulle corsie esterne rimangono d'attualità i nomi di Isak Bjerkebo, esterno svedese classe 2003 del Sirius e quello di Basar Önal del Nec. Le relazioni degli scout gigliati sono ottime. A loro si è aggiunto anche il profilo di Giovanni Baroni, talentino argentino di 17 anni in forza al Talleres. Per prenderlo servirebbe un esborso di almeno 15 milioni. Lo riporta La Nazione.