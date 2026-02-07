8 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 00:19

Baroni: “io credo che la Fiorentina possa salvarsi perché è una squada forte, Vanoli sta facendo bene”

News

Redazione

7 Febbraio · 23:36

Aggiornamento: 7 Febbraio 2026 · 23:36

Baroni dopo il 2-2 con la Fiorentina: squadra cresciuta, cambi decisivi e fiducia alla Viola per uscire dalla zona retrocessione

Marco Baroni, al termine della partita Fiorentina-Torino pareggiata per 2-2, l’allenatore del Torino ha analizzato la partita, queste sono le sue parole: “Abbiamo passato una settimana intensa prima del Lecce, siamo stati insieme sempre per migliorarci e per creare identità. E’ cambiato qualcosa e si vede. Abbiamo passato un momento di grande emergenza, perdendo ben dieci giocatori. Complimenti ai ragazzi che oggi hanno dato tutto. Era una gara importante e la squadra l’ha voluta pareggiare fino alla fine”.

Sul finale: “Abbiamo commesso un errore sul 2-1, regalando una palla in uscita. Io mi aspettavo questa Viola: i giocatori restano forti, nonostante questa classifica. I cambi nostri sono stati importanti ma non potevo farli prima. La squadra ha voluto riprendere la partita, creando tante occasioni. E’ un punto importante quello di oggi, faccio i complimenti ai ragazzi”.

Sulla classifica della Fiorentina: “Non voglio dire nulla… io credo che la Fiorentina possa salvarsi perché è una squada forte, Vanoli sta facendo bene. Sarà dura anche per noi: c’è da lavorare. La Viola ha tutte le possibilità per uscire fuori da questa situazione”.

