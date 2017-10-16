Il Benevento perde a Verona, è la partenza più brutta di sempre in serie A. Zero punti in otto partite

Adesso è davvero buio pesto. A quattro mesi dalla storica promozione in Serie A, il Benevento vive un inizio di stagione che sembra un vero e proprio calvario. Zero punti all'ottava giornata di Serie...

Adesso è davvero buio pesto. A quattro mesi dalla storica promozione in Serie A, il Benevento vive un inizio di stagione che sembra un vero e proprio calvario. Zero punti all'ottava giornata di Serie A, 19 i gol subiti, solo due quelli segnati. E la sconfitta di stasera (1-0 al Bentegodi) è di quelle che possono fare male: un passo importante per il Verona, in uno contro che più diretto non si poteva. Un ennesimo colpo al campionato dei sanniti, ora a -5 dalla SPAL penultima e più in generale lontanissimi da qualsiasi speranza di salvezza.

Colpa dei singoli, colpa di un gruppo non all'altezza, colpa dell'allenatore? Difficile attribuire responsabilità, anche se a pagare sarà ovviamente il tecnico Marco Baroni, l'uomo della promozione e ora del peggior avvio possibile in Serie A. Esonero già scritto? Non è detto, non al 100% almeno, perché la sconfitta è arrivata con estenuanti, dopo una partita nel complesso equilibrata, e anche al netto dell'espulsione di Antei. Peggior avvio possibile per il Benevento, ma anche per qualsiasi altra squadra, in tempi recenti: era dalla stagione 1949/50 che un club non partiva così male nel nostro massimo campionato. Protagonista il Venezia, otto sconfitte nelle prime otto partite. Come il Benevento. Una retrocessione praticamente già formalizzata dopo 720 minuti e poi arrivata a fine stagione. Come il Benevento?

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