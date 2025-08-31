Baroni in casa non ha mai sconfitto Pioli, 17 vittorie del tecnico viola contro il Torino su 33 sfide
Il tecnico emiliano va in cerca di un risultato positivo per aumentare il suo ruolino di marcia con i viola
Il tecnico granata Marco Baroni trova come avversario la Fiorentina che, da sempre, per lui è un avversario speciale. Infatti, è nato a Firenze ed ha debuttato in A da calciatore con la maglia viola, davanti a sé troverà Pioli che ci terrà a raggiungere il 50esimo risultato positivo (vittoria o pareggio) ottenuto sulla panchina gigliata. In questo senso rammentiamo che il suo score da tecnico con la Fiorentina nelle 70 gare di campionato è di 24 vittorie, 25 pareggi e 21 sconfitte.
Quando si è trovato a giocare in casa contro le squadre di Pioli, Baroni non è mai riuscito a vincere. Un pari e due sconfitte, questo il suo ruolino di marcia interno contro il tecnico parmense. La sola vittoria è arrivata in trasferta, in Fiorentina-Frosinone 0-1 del 7 aprile 2019 con gol di Daniel Ciofani.
Sono invece due i successi di Baroni contro i viola. Oltre a quello già citato ce n’è un altro del 5 maggio 2024: Verona-Fiorentina 2-1. E’ vero però, di per contro che sono arrivate anche cinque sconfitte contro i gigliati per lui, comprese le due dell’anno scorso quando lo stesso Baroni si trovava alla guida della Lazio.
Sono invece ben 33 i precedenti in campionato di Pioli contro il Torino, con 17 affermazioni e 7 sconfitte (9 i pareggi). Tra i successi di Pioli con i granata c’è anche uno squillante 7-0, tra l’altro ottenuto proprio in casa dei granata, con il Milan. In quell’occasione si mise in evidenza Rebic autore di una tripletta.
TUTTI I PRECEDENTI BARONI VS PIOLI
1 vittoria Baroni
1 pareggio
4 vittorie Pioli
4 gol fatti squadre Baroni
11 gol fatti squadre Pioli
TUTTI I PRECEDENTI BARONI VS FIORENTINA
2 vittorie Baroni
1 pareggio
5 vittorie Fiorentina
6 gol fatti squadre Baroni
11 gol fatti Fiorentina
TUTTI I PRECEDENTI PIOLI VS TORINO
17 vittorie Pioli
9 pareggi
7 vittorie Torino
54 gol fatti squadre Pioli
28 gol fatti Torino