Baroni: "Siamo vicini a Bove e alla sua famiglia. Un grande abbraccio a nome mio e della Lazio"

L'allenatore della Lazio ha voluto dedicare un pensiero a Edoardo Bove, dopo il malore accusato in Fiorentina-Inter

Il tecnico della Lazio, Marco Baroni, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Napoli. In chiusura, ha voluto lasciare un messaggio di auguri ad Edoardo Bove. Queste le parole dell'allenatore riportate da TMW:

"Volevo solo portare un grande saluto e un grande abbraccio a Edoardo Bove a nome mio, della società, della squadra e di tutto lo staff. Siamo vicini a Edoardo e a tutta la famiglia. Forza, forza, forza".

Vincere la Coppa Italia porterebbe nelle casse 7,6 milioni di euro. Per la finalista 5 milioni

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