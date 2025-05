Gazzetta: “Alla Fiorentina piace Baroni così come Tudor. Pioli tornerebbe volentieri in Italia”

Ma questo significa che, oltre alla posizione di Marco Baroni, in uscita dalla Lazio, che Daniele Pradé e Roberto Goretti valutano attentamente perché la stima nei confronti del tecnico di Tavarnuzze c’è eccome, un occhio è rivolto anche a Igor Tudor che siede ancora sulla panchina della Juve con la quale dovrebbe andare a fare il Mondiale per club. Il croato piace e non da ieri, soprattutto a Pradè.

Che, comunque, non molla altri profili come Stefano Pioli che ha un contratto da 10 milioni con l’Al Nassr, ma che a Firenze è stato dal 2017 al 2019 e in Italia tornerebbe sempre volentieri. Insomma, un allenatore d’esperienza. Quella che i tifosi vedono in Maurizio Sarri, acclamato dalla frangia calda del tifo, la Curva Fiesole, che, però, in questo momento non vive un rapporto d’amore con la società, visto anche il documento diffuso ieri. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.