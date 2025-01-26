Gazzetta: "Lazio e Fiorentina si sfidano per l'Europa. All'andata Palladino vinse la sua prima in viola"

La Fiorentina oggi avrebbe bisogno dei tre punti

La sfida dell’Olimpico tra Lazio e Fiorentina porta con sé le risposte a domande importanti. Può la Lazio puntare alla Champions pur continuando a giocare al massimo l’Europa League? Può la Fiorentina uscire dal momento di crisi e rimettersi in marcia per non mancare la qualificazione alla prossima campagna europea?

Se all’andata Palladino trovò contro la Lazio la sua prima vittoria da tecnico gigliato, oggi avrebbe bisogno dei tre punti per puntellare la classifica e anche la sua posizione. Sarebbe ingiusto, si legge, bocciare già l’allenatore, ma la Fiorentina in questi mesi si è dimostrata una squadra da alti e bassi, mentre alla Lazio, pur anch’essa con un nuovo allenatore, è successo soltanto due volte di mancare la vittoria per più di una partita. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-pablo-mari-fiorentina-balla-1-milione-tra-domanda-e-offerta-e-una-richiesta-di-palladino/286222/