Tuttosport riporta: “Pioli è il preferito della società per allenare la Fiorentina, Baroni a ruota”

Secondo quanto riportato da Tuttosport Stefano Pioli è il preferito della Fiorentina per diventare di nuovo l’allenatore viola poi dietro di lui ci sono altri nomi in lista come Marco Baroni in uscita dalla Lazio dove sta andando Sarri e Alberto Gilardino, anche lui dal passato viola in vesti di calciatore. Più lontane le ipotesi estere che non riscuotono conferme come Xavi, Terzic e Benitez, ma mai dire mai in questa situazione.

La Fiorentina deve fare in fretta per riprogrammare al meglio la prossima stagione delineando anche la situazione di Pradé ancora non sicuro di restare. Si tratta di un fine settimana di riflessione che deve dare delle risposte alle domande dei tifosi dopo tanta incertezza e dopo l’annuncio scioccante delle dimissioni di Raffaele Palladino. La Fiorentina si sta muovendo anche sul fronte rinnovi con l’annuncio di De Gea, la conferma di Gosens e Fagioli a cui andranno aggiunti Dodo e Mandragora che devono trattare il loro contratto e la decisione di Kean per il suo futuro.