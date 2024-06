Il Monza si è mosso per trovare subito il sostituto di Raffaele Palladino passato alla Fiorentina, i brianzoli vorrebbero andare sull’ex tecnico del Verona Marco Baroni che ha, da poco, interrotto il suo legame con gli scaligeri, ma ai quali rimane legato per contratto. Toccherà al Monza riuscire a trovare l’accordo per liberarlo ed ingaggiarlo.