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I convocati del Benevento: Baroni si gioca la panchina, ma può contare sul dieci Ciciretti contro la viola

Marco Baroni ha diramato l’elenco dei 23 calciatori convocati per la gara di domani contro l'ACF Fiorentina:PORTIERI: 1 Belec, 22 Brignoli, 12 Piscitelli;DIFENSORI: 17 Di Chiara, 18 Gyamfi, 3 Letizia,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 ottobre 2017 14:51
I convocati del Benevento: Baroni si gioca la panchina, ma può contare sul dieci Ciciretti contro la viola -
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Marco Baroni ha diramato l’elenco dei 23 calciatori convocati per la gara di domani contro l'ACF Fiorentina:

PORTIERI: 1 Belec, 22 Brignoli, 12 Piscitelli;

DIFENSORI: 17 Di Chiara, 18 Gyamfi, 3 Letizia, 23 Venuti, 6 Djimsiti, 95 Gravillon;

CENTROCAMPISTI: 8 Cataldi, 13 Chibsah, 4 Del Pinto, 20 Memushaj, 14 Viola, 24 Kanoute, 77 Lazaar;

ATTACCANTI: 87 Lombardi, 26 Parigini, 90 Armenteros, 10 Ciciretti, 11 Coda, 33 Iemmello, 32 Puscas.

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