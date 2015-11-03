Notizie Ciciretti Fiorentina

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TuttoSport, il Parma dopo Ciciretti vuole Saponara in uscita dalla Fiorentina

23 luglio 2018 09:01

I convocati del Benevento: Baroni si gioca la panchina, ma può contare sul dieci Ciciretti contro la viola

21 ottobre 2017 14:51

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