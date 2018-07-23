TuttoSport, il Parma dopo Ciciretti vuole Saponara in uscita dalla Fiorentina
Secondo quanto riportato da TuttoSport, il trequartista Riccardo Saponara interesserebbe al Parma che, dopo aver preso in prestito l'ex Benevento, Ciciretti dal Napoli, vuole completare il parco offen...
A cura di Redazione Labaroviola
23 luglio 2018 09:01
Secondo quanto riportato da TuttoSport, il trequartista Riccardo Saponara interesserebbe al Parma che, dopo aver preso in prestito l'ex Benevento, Ciciretti dal Napoli, vuole completare il parco offensivo. Da considerare l'eventuale permanenza o meno della squadra emiliana in Serie A. Certo è, che "Ricky" ha le valige pronte per lasciare la Fiorentina.