Labaro Viola

TuttoSport, il Parma dopo Ciciretti vuole Saponara in uscita dalla Fiorentina

Secondo quanto riportato da TuttoSport, il trequartista Riccardo Saponara interesserebbe al Parma che, dopo aver preso in prestito l'ex Benevento, Ciciretti dal Napoli, vuole completare il parco offen...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 luglio 2018 09:01
TuttoSport, il Parma dopo Ciciretti vuole Saponara in uscita dalla Fiorentina - Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Saponara
Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Saponara
Calciomercato
Saponara
Parma
Ciciretti
Condividi

Secondo quanto riportato da TuttoSport, il trequartista Riccardo Saponara interesserebbe al Parma che, dopo aver preso in prestito l'ex Benevento, Ciciretti dal Napoli, vuole completare il parco offensivo. Da considerare l'eventuale permanenza o meno della squadra emiliana in Serie A. Certo è, che "Ricky" ha le valige pronte per lasciare la Fiorentina.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok