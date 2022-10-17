Baroni: "Abbiamo costretto la Fiorentina a difendersi. Poi abbiamo commesso un'ingenuità e sono usciti"

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Marco Baroni, tecnico del Lecce, ha così commentato la partita contro la Fiorentina: Oggi il primo tempo è stato importante. Abbiamo giocato contro una squadra forte,...

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Marco Baroni, tecnico del Lecce, ha così commentato la partita contro la Fiorentina: Oggi il primo tempo è stato importante. Abbiamo giocato contro una squadra forte, che schiaccia gli avversari nella metà campo. Abbiamo costretto i viola a difendersi. Abbiamo creato e abbiamo fatto bene. Al rientro però abbiamo commeso un' ingenuità e la Fiorentina è uscita. Ci siamo dovuti difendere ma lo abbiamo fatto bene"

SFRUTTARE MEGLIO LE RIPARTENZE "Vero, dobbiamo migliorare negli ultimi 20 metri. Spesso sbagliamo scelta ma ci stiamo lavorando. Nel secondo tempo sono mancate energie, ricordiamo che il gruppo si è completato negli ultimi giorni. C'è stata una tenuta mentale importante ed ho fatto i complimenti alla squadra. Siamo riusciti a mettere sotto una squadra importante. Prende questo pareggio arrivato con una buona prestazione".

FALCONE "Siamo contenti di lui. È un buonissimo portiere e gli faccio i complimenti".