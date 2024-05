Di Marzio rivela: “Il Monza su Baroni, in uscita dal Verona”. Palladino sempre più vicino alla Fiorentina?

Il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha annunciato sul proprio profilo X che il Monza sta pensando seriamente a Baroni per la propria panchina. Il tecnico dell’Hellas Verona, reduce dal 13esimo posto in campionato, sembra in uscita dalla squadra gialloblu, e interesserebbe non poco al Monza, che potrebbe perdere Palladino. In mattinata, sono rimbalzate molte voci secondo cui l’allenatore dei brianzoli sia sempre più vicino alla Fiorentina, dal momento che i viola dovrebbero perdere Vincenzo Italiano (diretto verso Bologna). Adesso, con questa rivelazione di Di Marzio, sembra sempre più probabile l’arrivo dell’ex giocatore italiano sulla panchina gigliata. Questo il post del giornalista:

.@HellasVeronaFC, domani mattina #Baroni incontrerà il club. Non ci sono grandi presupposti per continuare da parte dell’allenatore. Su di lui c’è il @ACMonza che ci pensa seriamente se #Palladino dovesse lasciare i brianzoli — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) May 30, 2024

