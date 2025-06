Ufficiale: Vanoli lascia il Torino. Baroni candidato numero 1 per sostituirlo. Può essere il piano B a Pioli?

Paolo Vanoli lascia il Torino dopo una sola stagione: l’allenatore granata non sarà in panchina per la prossima stagione dopo i risultati ottenuti in questa. La separazione arriva al termine di settimane di riflessioni e colloqui con la dirigenza, che ora è pronta a ufficializzare l’arrivo di Marco Baroni in panchina. Nella sua stagione in granata, Vanoli ha collezionato 10 vittorie, 14 pareggi e 14 sconfitte, posizionando la squadra all’undicesimo posto in classifica. Di seguito il comunicato del club:

“Il Torino Football Club e il tecnico Paolo Vanoli non proseguiranno insieme nel prossimo campionato. La Società desidera ringraziare Vanoli e il suo gruppo di lavoro per l’impegno e la dedizione dimostrati in questa stagione in granata e augura loro il meglio nel prossimo futuro.”