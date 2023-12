Baroni: “Per fermare Arthur bisogna prendere un fucile. Mai visto la Fiorentina soffrire cosi”

Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa dallo stadio Franchi dopo la sconfitta contro la Fiorentina, queste le parole dell’allenatore del Verona:

Grande partita ma poco in fase realizzativa.

“C’è tanto dispiacere, nel primo tempo minimo meritavamo il doppio vantaggio. La Fiorentina devi prenderla così, senza lasciare libertà di costruzione o ti mette in difficoltà. Dispiace, anche il gol era evitabile. Però l’avevo detto, bisogna tornare a passare in vantaggio come non facciamo da troppe partite. C’è da masticare amaro ancora, ma con la prestazione del primo tempo vedo presupposti per vincere”.

Perché il cambio di Dawidowicz per Suslov?

“Suslov ha fatto molto bene e speso tantissimo in pressione. Chiaro che un po’ siamo calati nella pressione del secondo tempo ed era normale. Avevano messo dentro Barak e Kouame, due saltatori, e sapete che Dawidowicz quel ruolo (mediano, ndr) l’ha già ricoperto e per me può farlo. Magnani invece aveva un problema muscolare”.

