Bucchioni: “Quando mai avremmo pensato di non saper quasi dove mettere Gudmundsson?”

Il giornalista ed opinionista Enzo Bucchioni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Bruno Toscana, analizzando alcuni dei principali temi di casa viola:

“Dopo 12 giornate ormai sappiamo chi siamo. Le sei squadre che sono davanti non lo sono per caso. A cominciare dalla Fiorentina, ma ci metto anche la Lazio, hanno espresso determinati valori. Quest’anno i viola hanno qualità, organizzazione, personalità. I giocatori sono tutti convinti di fare qualcosa che li farà crescere. In Primavera sono convinto troveremo le stesse squadre che ci sono ora a lottarsi l’accesso alle coppe europee”