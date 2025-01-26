Cecchi: "Eravamo convinti di perdere stasera, abbiamo vinto soffrendo ma ritrovando la Fiorentina"

Stefano Cecchi sottolinea l'importanza di una vittoria che rilancia la Fiorentina nelle posizioni nobili della classifica

Il giornalista e tifoso viola Stefano Cecchi, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana, ha commentato la vittoria della Fiorentina contro la Lazio all’Olimpico con grande entusiasmo:

"La Fiorentina ha vinto soffrendo ma con merito, ha segnato due gol con azioni molto belle e si è chiusa in area, costringendo la Lazio a tirare da fuori. In palio stasera c’era il futuro del campionato".

Cecchi ha sottolineato come la squadra, apparsa sfibrata nelle precedenti partite contro Monza e Torino, sia riuscita a ritrovarsi in questa importante occasione: "Tutti eravamo convinti di perdere stasera contro una Lazio lanciata, ma il primo tempo è stato un vero e proprio manifesto di gioco e compattezza. Nel secondo tempo abbiamo sofferto, ma questa vittoria rappresenta il nuovo carburante per affrontare il resto del campionato".

La Fiorentina rialza la testa e batte 2-1 la Lazio che all’ultimo secondo colpisce il palo

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