Corriere dello Sport: “Baroni o Pioli per la panchina della Fiorentina. Piacciono De Rossi, Gilardino e Farioli”

Da qui nasce l’esigenza di soddisfare la priorità con un ingaggio che sappia coniugare le capacità professionali e di guida del gruppo-squadra con l’esigenza di incontrare i favori dei tifosi (tutti non è possibile accontentare) e Pioli o Baroni soddisferebbero i requisiti: motivo per cui il club di Commisso ha già bussato con argomenti e proposte concreti alla porta dell’allenatore parmigiano (porta aperta) e non appena potrà, fatta la rescissione del contratto con la Lazio che sarà a ore, busserà a quella di Baroni (porta apertissima) e infine valuterà quale dei due sia la soluzione migliore per tutti.

Non solo loro due, chiaramente. Fin da subito è stato preso in considerazione De Rossi, che piace non da ora pur considerando gli ostacoli oggettivi e per questi limitato, come piace il modo di lavorare di Gilardino e Farioli che ha attirato altrettante attenzioni. Lo scrive il Corriere dello Sport.