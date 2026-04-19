Il presidente del Porto allontana Farioli dalla Fiorentina: "Voglio che resti qua, ci porterà lontano con la sua bravura"

Il presidente dei lusitani ha blindato il tecnico toscano che è stato avvicinato ai viola

Il presidente del Porto, Villas-Boas, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport soffermandosi sulla figura di Francesco Farioli, l'allenatore toscano che, dopo essere stato a lungo nei sogni della tifoseria viola, sta mettendo in luce tutto il proprio talento anche in Portogallo. Nonostante l'amarezza per l'uscita dall'Europa League, il percorso del Porto resta di altissimo profilo, con il primato in classifica e un'identità di gioco moderna e coinvolgente che conferma la bontà della scelta societaria di puntare sull'ex tecnico dell'Ajax. Proprio per dare continuità a questo progetto, Villas-Boas ha voluto blindare il suo allenatore con parole di grande stima: “Francesco è eccezionale; ha una carica vitale, un carattere forte e intuizioni brillanti. Il Porto esprime un calcio intenso e molto stimolante, merito anche della sua abilità nel comunicare sia con il gruppo squadra che con la stampa. È un profilo di tecnico assolutamente contemporaneo."

Prosegue: "Siamo estremamente soddisfatti del suo lavoro, dei successi che sta conquistando e del clima di serenità che ha saputo infondere in ogni settore della società. Per tali motivi abbiamo scelto di estendere il suo legame contrattuale con largo anticipo, con il desiderio che rimanga al nostro fianco per molto tempo, poiché è lui la guida che ci accompagnerà nel domani e siamo fieri di averlo qui”.