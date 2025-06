Farioli sogna e vuole la panchina della Fiorentina. Ma per ora nessuna chiamata e zero contatti dal club

Francesco Farioli vuole la Fiorentina. Il tecnico classe 1989, ex Ajax e Nizza, dopo l’esperienza positiva in Olanda (aveva l’obiettivo di tornare in Champions, ha perso il campionato solo all’ultima giornata) adesso è libero e aspetta una chiamata. Su di lui si era mossa la Roma, prima di virare su Gasperini e adesso il ragazzo toscano, è voglioso di tornare subito in panchina. La Fiorentina, anche per ragioni territoriali (è di Montecatini) sarebbe il suo sogno. Nei giorni scorsi è stato anche avvistato a Firenze, dove ha cenato con l’ex dirigente viola Tramontano (che però non si è lasciato benissimo..) ma nulla a che vedere con la Fiorentina. La sua presenza in città solo una coincidenza dato che è della zona. Infatti, tra il tecnico e la società viola non c’è stato nessun contatto nè diretto nè indiretto tramite intermediari. Il club gigliato si sta muovendo per il nuovo tecnico, dopo le dimissioni di Palladino, e quello di Farioli è un nome che stuzzica e non poco i tifosi della Fiorentina ma per ora nessun tipo di approccio tra le parti, ma Farioli sogna e aspetta la Fiorentina.