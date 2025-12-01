Farioli è sempre più un rimpianto: 16 vittorie e una sola sconfitta con il Porto, è primo in classifica

Francesco Farioli è sempre più un rimpianto per i tifosi della Fiorentina e per la società stessa. Infatti in estatesi era fatto anche il suo nome per la panchina viola ma gli è stato preferito Stefano Pioli. I risultati dei due non potevano essere più divergenti. I numeri del disastro fatto da Pioli li conosciamo tutti, forse il peggior allenatore della storia della Fiorentina in questo suo ritorno. Al contrario Farioli stupisce in Portogallo.

Primo in classifica con il suo Porto: 34 punti figli di 11 vittorie e un pareggio. 8° in Europa League con 10 punti in 5 partite ed una sola sconfitta in trasferta a Nottingham. Nelle 19 uscite stagionali sono 16 vittorie e una sola sconfitta. I numeri sono impressionanti: 39 gol segnati e solo 7 subiti. In campionato 25 gol segnati e solo 3 subiti. Proponendo un calcio aggressivo e innovativo, se continua così è destinato sicuramente a le più grandi panchine in Europa