Inizio clamoroso di Farioli al Porto: 10 vittorie e 1 pareggio con 26 goal fatti e soli 2 subiti

L’inizio di stagione di Francesco Farioli al Porto è uno spettacolo. L’allenatore Toscano ha infatti collezionato 10 vittorie e 1 pareggio in 11 partite. Mettendo a referto 26 goal segnati e solamente 2 subiti. Numeri da urlo che gli valgono il primo posto in classifica a +3 sullo Sporting Lisbona e a +5 dal Benfica. Il Porto lo scorso anno era arrivato a -11 dalla vetta occupata dallo Sporting e a -9 dal Benfica. Una grandissima inversione di tendenza.

Parlando con alcuni tifosi del Porto è evidente il cambiamento d’atmosfera che ha portato l’arrivo di Farioli sulla panchina dei dragoni. Il Porto infatti era reduce da una delle peggiori stagioni di sempre e Farioli ha portato una ventata d’aria fresca. Con i tifosi già impazziti per il suo calcio aggressivo e per la velocità con cui ha trasmesso la sua filosofia di gioco ai calciatori. L’esatto opposto di quello che stiamo vedendo a Firenze con Pioli. Con un ambiente depresso e con la mano del mister che dopo 3 mesi ancora non si vede neanche un po’. La scelta della Fiorentina di andare su Pioli in estate invece che su Farioli rischia di essere un grosso rimpianto