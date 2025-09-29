Show di Farioli al Porto: 8 vittorie in 8 partite e 1° posto in campionato. Rimpianto per la Fiorentina?

La Fiorentina sta terribilmente arrancando in questo inizio di stagione, 3 punti in 5 partite e 0 vittorie che valgono a Pioli la peggio partenza degli ultimi 5 anni. L'ex allenatore del Milan sta inf...

La Fiorentina sta terribilmente arrancando in questo inizio di stagione, 3 punti in 5 partite e 0 vittorie che valgono a Pioli la peggio partenza degli ultimi 5 anni. L'ex allenatore del Milan sta infatti dimostrando una certa fatica nell'incidere sulla sua squadra. Chi non sta avendo le sue stesse difficoltà è Farioli. Allenatore che dopo esser stato accostato alla Fiorentina si è accasato al Porto e sta facendo un inizio di stagione da urlo. 8 vittorie nelle prime 8 partite tra campionato ed Europa League, 16 goal segnati e 1 solo su abito, tra l'altro su autogoal. Vittoria anche in casa dello Sporting Lisbona e 1° posto in classifica con una partita in meno. Nettamente la miglior difesa del campionato e una squadra che si diverte e vince. Insomma meglio di così era difficile iniziare.

Farioli poteva essere l'allenatore della fiorentina qualora la società non avesse deciso di virare su Pioli oppure se Pioli avesse trovato l'accordo con la FIGC per essere il CT dell'Italia. Invece la chiamata al tecnico toscano non è mari arrivata, anche per il dispiacere suo che è sempre stato legato tantissimo alla città di Firenze. Così l'avventura al Porto che è partita esattamente nel modo opposto a la stagione della Fiorentina. Farioli sa solo vincere mentre Pioli deve ancora assaggiare il sapore di una vittoria. Per la Fiorentina l'occasione di non aver chiamato Farioli rischia di essere un rimpianto da pagare ancora per diversi anni, vedremo se sarà cosi