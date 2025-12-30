Farioli show al Porto: 15 vittorie e 1 pareggio, solo 4 reti subite. Nessuno aveva mai fatto così bene

Francesco Farioli è destinato a essere un grande rimpianto per i tifosi della Fiorentina. L'allenatore toscano infatti, innamorato da sempre di Firenze, era l'alternativa a Pioli in caso fosse saltato...

Francesco Farioli è destinato a essere un grande rimpianto per i tifosi della Fiorentina. L'allenatore toscano infatti, innamorato da sempre di Firenze, era l'alternativa a Pioli in caso fosse saltato il suo arrivo per via della nazionale. Alla fine non se ne è fatto nulla e Farioli ha firmato con il Porto, uno dei club più importanti d'Europa e del campionato Portoghese. E in Portogallo Farioli sta riscrivendo ogni record possibile.

Dopo 16 giornate infatti il suo Porto è primo in solitaria con 46 punti. Frutto di 15 vittorie e 1 pareggio, con la miglior difesa d'Europa con soli 4 reti subite. Nessuno nella storia del campionato Portoghese era mai partito con questi numeri. Di conseguenza Farioli sta riscrivendo la storia del calcio portoghese. In caso di vittoria nella prossima giornata i dragoes chiuderebbero il girone d'andata a 49 punti stabilendo il record di punti ottenuti da un club per girone. 49 su 51 disponibili, numeri folli.

Per capire meglio l'impatto di Farioli è utile anche fare un confronto con la passata stagione. Il Porto alla 16esima era primo con 40 punti, difficile fare meglio ma l'allenatore Toscano ha raccolto ben 6 punti in più. L'Ajax invece ha 9 punti in meno rispetto all'anno scorso quando ad allenarla c'era lui. Chissà che con lui la stagione viola sarebbe andata diversamente